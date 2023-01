STATS – Verona-Cremonese, una sfida in fuorigioco

Verona-Cremonese di lunedì sera non è solo un incontro tra squadre disperate, ultima contro penultima.

Veneti e lombardi, come vedete dalla tabella, sono anche le squadre che vanno maggiormente in fuorigioco, in una classifica dove tra le prime 10 non compaiono le big. Che, evidentemente, attaccano di più e lo fanno anche meglio, facendo attenzione a non andare in anticipo oltre la linea difensiva.

Il Verona è in testa a questa voce con 38 offside. Lo specialista è Kevin Lasagna, già sanzionato 10 volte. La Cremonese si è vista fermare una volta in meno e il giocatore che più cerca la profondità con troppo anticipo è Dessers, 12 volte pescato dall’assistente con la bandierina alzata. Numeri alti, non quanto lo spezzino Gyasi, che ha già toccato quota 14.