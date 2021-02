Stella Rossa-Milan, i serbi in casa sono imbattibili: ecco i numeri

Stella Rossa-Milan si preannuncia una trasferta tutt’altro che semplice per la squadra di Pioli visti i numeri dei serbi

Il Milan si prepara all’insidiosa trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa. La squadra di Stankovic ha nelle gare casalinghe certamente uno dei punti di forza che non sembra essere variato nonostante le porte chiuse.

I serbi non perdono in casa addirittura dal 26 novembre 2019, quando il Bayern Monaco si impose per 0-6 nella 5° giornata del girone di Champions League. Da allora una striscia di imbattibilità che dura da 450 giorni e che la squadra di Pioli spera di interrompere questa sera.