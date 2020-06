Sterling: «L’unica malattia al momento è il razzismo. Giusto protestare»

Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, ha parlato del problema razzismo. Queste le sue parole alla BBC

Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, ha parlato del fenomeno razzismo e delle proteste in tutto il mondo. Le parole dell’inglese alla BBC.

RAZZISMO – «L’unica malattia al momento è il razzismo. Questa è la cosa più importante ora come ora, perché stiamo parlando di qualcosa che accade da anni. Proprio come la pandemia, dobbiamo trovare una soluzione per fermare il razzismo».

PROTESTE – «È quello che stanno facendo tutti coloro che scendono per strada: vogliono fermare l’ingiustizia che vedono, stanno lottando per la loro causa. Finché le proteste avvengono in modo pacifico e sicuro, senza fare del male a nessuno e senza irrompere nei negozi, è giusto che continuino».

CAMBIAMENTI – «Vedo tanti che scrivono sui social media a supporto della causa, ma non basta. Dobbiamo ottenere dei cambiamenti, evidenziando dove servono di più. È una cosa che cercherò di fare sempre di più, per illuminare il dibattito e far sì che anche i miei colleghi pensino a cosa possano dare perché in questo Paese tutti abbiano le stesse possibilità».