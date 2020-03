Sticchi Damiani chiama Mancini: «Falco è da Nazionale»

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha speso parole al miele nei riguardi di Falco e Petriccione

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha elogiato la qualità di alcuni calciatori della rosa di Fabio Liverani: «Falco ha tutto per arrivare in Nazionale. So che Mancini lo ha seguito e continua a seguirlo con grande attenzione e lo apprezza tanto. Il ragazzo, per le qualità personali e per la serietà che ha, lo merita. Ma non deve viverlo come un assillo: la sua Nazionale è il Lecce».

«Però permettetemi di dire un’altra cosa su un calciatore. In questo momento Petriccione sta vivendo una fase delicata della propria stagione. Voglio spendere una parola per lui, ultimamente ha giocato meno, ma vi ricordo che dopo Lecce-Inter in tanti avevano preso informazioni su di lui».