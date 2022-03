Lecce, Sticchi Damiani: «Ieri col Cosenza abbiamo pagato a caro prezzo il rigore sbagliato»

Le parole del presidente del Lecce, Sticchi Damiani, dopo il pareggio contro il Cosenza

Ecco le parole del presidente del Lecce, Sticchi Damiani, dopo il pareggio contro il Cosenza ai microfoni del Il Nuovo Quotidiano di Puglia:

«Abbiamo pagato a caro prezzo il rigore sbagliato. Il Lecce è entrato in campo benissimo, una prestazione sicura, apprezzabile, ha segnato un gol molto bello, ha avuto una grande opportunità del raddoppio, poi ha commesso l’errore gravissimo di sentirsi molto più forte dell’avversario, cosa che in B non è consentita, ancora meno a noi, che, come avevo appena detto, dobbiamo giocare sempre con la massima applicazione. Nel finale ha avuto il merito di lottare con tutte le forze, con carattere, con la voglia di scongiurare il peggio e ce l’ha fatta, meritando anche un’approvazione. La lezione ci dovrà servire per il futuro. Il Lecce per arrivare in alto dovrà lottare con tutte le forze e la grande determinazione che l’ha portata con merito lassù in alto. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza»