Stipendi Juve, Avv. Borello: «Ecco cosa consentirebbe l’ipotesi patteggiamento»

L’avvocato Borello, esperto di diritto penale e sportivo, ha parlato a Tuttosport in merito all’inchiesta stipendi in cui è coinvolta la Juventus

L’avvocato Borello, esperto di diritto penale e sportivo, ha parlato a Tuttosport in merito all’inchiesta stipendi in cui è coinvolta la Juventus.

PATTEGGIAMENTO – «L’ipotesi consentirebbe una definizione rapida del procedimento sportivo rispetto alla via ordinaria e prevede, come effetto premiale, una riduzione della sanzione eventualmente applicabile, in seguito a un accordo con il Procuratore Federale. Però… Va rimarcato come non sia possibile patteggiare se è contestata la recidiva sportiva, cioè se nel corso della stessa stagione sportiva un soggetto ha ricevuto una precedente sanzione disciplinare della stessa natura dell’illecito che viene contestato in seconda battuta. La recidiva, anzi, comporta un aumento di pena sulla base di una valutazione discrezionale, tenendo conto della gravità del fatto e della reiterazione».