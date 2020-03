Stipendi Juventus, Valcareggi: «I ricchi possono permetterselo»

L’agente Furio Valcareggi ha parlato della decisione da parte della Juventus di tagliare gli stipendi

L’agente Furio Valcareggi ha commentato, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, il taglio degli stipendi dei calciatori effettuato dalla Juventus: «L’iniziativa è nobile i ricchi si possono permettere soluzioni di questo genere. I bianconeri sono stati i primi, come spesso accade. Però credo che essendo stato Chiellini a portare avanti la trattativa con tutto il gruppo, probabilmente sarà stata pattuita anche una sorta di reintegro della cifra. Credo che abbiano fatto un prestito senza interessi».

«Loro hanno rinunciato a questo denaro che però verrà forse spalmato negli anni seguenti nei bilanci prossimi in modo da rientrare in possesso di quello che hanno prestato. Questo è quello che io credo che possa accadere. E’ un gesto nobile e spero che possa essere seguito da tanti altri club. Certamente questa strada non potrà essere seguita da club di B o C».