Stoichkov: «Ronaldo? Non lo intervisterò, parlo solo coi migliori»

Stoccata di Hristo Stoichkov nei confronti di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus: le dichiarazioni dell’ex Barcellona

Hristo Stoichkov ha ammesso che non ha intenzione di intervistare Cristiano Ronaldo nel corso della sua trasmissione su Univision, tv della Florida. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Mundo Deportivo.

«Ho fatto così tante interviste che potrei riempire diversi dvd, ma non intervisterò mai Cristiano Ronaldo. Il fatto è che non voglio farlo. Nelle mie interviste parlo di calcio, non cerco titoli facili. Cerco aneddoti, insegnamenti… E con i migliori».