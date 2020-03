Stop dei campionati, lo spostamento può creare problemi ai campi

Stop dei campionati, il problema dei terreni di gioco: lo spostamento potrebbe creare troppo stress ai campi, occhi su San Siro

Attenzione ai terreni di gioco. L’avvertimento arriva dagli agronomi che, come riportato da Tuttosport, invieranno delle lettere ai club di serie A. La raccomandazione vale soprattutto per i campi in cui giocano due squadre, come San Siro e l’Olimpico.

Il periodo di sosta, come indicato, potrebbe servire per poter effettuare tutti i lavori necessari per poter evitare lo stress dei terreni di gioco.