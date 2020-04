Stop Ligue 1, Al-Khelaifi: «PSG vuole giocare la Champions League»

Le dichiarazioni del presidente del PSG Al-Khelaifi sullo stop della Ligue 1 e sul destino delle partite di Champions League

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, il presidente del PSG, Nasser Al-Khelafi, ha espresso il suo parere sullo stop del campionato francese e sugli impegni di Champions League dei transalpini. Ecco le sue parole.

«Rispettiamo la decisione del governo francese. Con il benestare della UEFA, intendiamo partecipare alla fase finale della Champions League. Se non è possibile giocare in Francia, giocheremo le nostre partite all’estero, garantendo nel contempo le migliori condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff».