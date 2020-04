Stop Ligue 1, comunicato FFF: «Impossibile organizzare le partite»

Stop Ligue 1, la Federcalcio francese conferma la sospensione definitiva del campionato. Ecco la nota ufficiale

Ufficiale lo stop della Ligue 1. La FFF, ovvero la Federcalcio francese, ha comunicato l’interruzione definitiva del campionato. Ecco la nota.

«Il Comitato Esecutivo della Federcalcio francese, riunitosi martedì 28 aprile a seguito dell’annuncio del piano di lockdown del Primo Ministro Édouard Philippe per la lotta contro l’epidemia di Covid-19, ha preso atto dell’impossibilità organizzare le partite e riprendere gli attuali campionati della stagione 2019-2020. Le misure di confinamento progressivo e territoriale decise dal governo, che saranno attuate dall’11 maggio, non consentono di considerare la ripresa della stagione sospesa dal 13 marzo.

Per quanto riguarda le competizioni delle donne D1 Arkema e della Nazionale che gestisce direttamente, la FFF rileva l’impossibilità di continuare la stagione nel quadro di queste nuove misure sanitarie. Un prossimo incontro della FFF Comex specificherà le regole di gestione dello sport per la stagione 2019-2020 e deciderà sulle condizioni per il riavvio della stagione 2020-21. Presto verrà inoltre presa una decisione in merito allo sviluppo delle condizioni sanitarie relative alla riprogrammazione delle finali della Coupe de France e della Coppa di Francia femminile 2019-2020.

Il Comex della FFF invita l’LFP a informarlo al più presto delle conseguenze sportive che intende trarre dalla situazione per chiudere i campionati L1 e L2 e avviare una ripresa del progetto di attività per la stagione 2020-21 alla luce dei dettagli che il governo annuncerà nei prossimi giorni. La FFF sarà particolarmente attenta all’equità sportiva e alla fattibilità economica delle direzioni che saranno raccomandate. La FFF desidera ringraziare l’impegno e la solidarietà del calcio dilettantistico e professionale nella lotta contro questa epidemia».