Stramaccioni non molla: «Voglio tornare in Iran e riprendere la corsa»

Stramaccioni non molla: «Vorrei tornare all’Esteghlal per riprendere l’incredibile corsa. Separazione? Molte cose non tornavano…»

Momento non facile per Andrea Stramaccioni, che si è separato dall’Esteghlal a causa della situazione difficile vissuta negli ultimi sei mesi. Il tecnico, racconta al La Gazzetta dello Sport, spera tuttavia di tornare:

«Voglio riprendere la corsa al titolo. Separazione? Molte cose non tornavano. Per esempio mi avevano mostrato un super centro sportivo dove però non ci siamo potuti allenare per mesi. Il presidente Fatih ora si è dimesso, i 5 uomini del board sono in attesa delle decisioni del Ministro dello Sport che deve nominare il successore. Se anche si sbloccassero i problemi politici e finanziari per poter firmare il nuovo contratto, temo che manchino i tempi per essere in panchina, ma l’importante è riprendere questa incredibile corsa».