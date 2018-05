Ivan Strinic sarà un nuovo giocatore del Milan: la notizia era nell’aria da tempo ed è stata ufficializzata dal diretto interessato

Il Milan, dopo Napoli e Sampdoria, sarà la terza squadra italiana di Ivan Strinic. Il terzino croato, infatti, ha ufficializzato il suo passaggio in rossonero attraverso queste dichiarazioni rilasciate a 24: «Non sono più un giocatore della Sampdoria, ho firmato un triennale con il Milan. L’annuncio, con ogni probabilità, arriverà al termine del Mondiale». Gattuso, quindi, avrà una nuova opzione sulla sinistra, oltre a Ricardo Rodriguez e al dirottamento di Davide Calabria.

Il calciatore della nazionale croata svela che l’interessamento del Milan va avanti da tempo: «I rossoneri mi volevano già quando vestivo la maglia del Napoli, ma la società azzurra disse di no. Poi mi sono trasferito alla Sampdoria per giocare di più». Quindi chiarisce i motivi dello scarso utilizzo da gennaio in poi: «Quando mancano 6 mesi alla naturale scadenza del contratto, una società può decidere di schierarti sempre o non farlo più. Questo, fondamentalmente, è il motivo per cui ho disputato soltanto 3 partite. Il Milan, però, mi ha voluto fortemente e mi ha atteso, senza dare importanza al fatto che non giocassi: è bello che mi abbiano voluto».