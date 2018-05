Il Milan ha già preso Ivan Strinic, difensore della Sampdoria. Il terzino lamenta uno scarso impiego con il Doria da quando sono uscite le voci sui rossoneri

Ivan Strinic è già del Milan, anche se non è ufficiale. Il difensore della Sampdoria ancora non vuole scoprirsi, ma la trattativa è risaputa. «Non posso dire nulla, parlerò quando ci sarà l’ufficialità. Ora penso solo alle ultime due partite con la Sampdoria» ha detto lui stesso, anche se da qualche mese è ufficioso il trasferimento. Proprio da quando sono uscite le voci sul suo approdo al Milan, Strinic ha iniziato a giocare con minor continuità. Una coincidenza? L’ex del Napoli non ci crede e non le manda a dire.

«Se le voci sul Milan hanno influito sul mio impiego? In parte è sicuramente così, non vedo altri motivi. Non volevo parlarne, ma i giornalisti fanno i giornalisti, ascoltano e scrivono tutto. Spero di giocare almeno una delle prossime partite, ma il tecnico sta studiando soluzioni per la prossima stagione. Abbiamo poche speranze di andare in Europa, pensiamo all’anno prossimo» ha detto Strinic a Sportske Novosti. La Samp oggi gioca con il Napoli e poi chiuderà in trasferta con la Spal, vedremo se il croato giocherà o no.