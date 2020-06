Stromberg: «Champions? L’Atalanta può sfidare chiunque»

Glenn Peter Stromberg, ex giocatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sui nerazzurri

Glenn Peter Stromberg, ex giocatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sui nerazzurri:

«Quando stai bene tutto gira per il verso giusto, smettere è sempre un peccato. Ma non si sa chi si presenterà nella miglior forma alla ripartenza: anzi, l’Atalanta, abituata a correre, potrebbe farsi trovare più preparata».

QUARTO POSTO – «Non conta che sia la favorita al quarto posto. La cosa bella è che sa di potersela giocare e arrivare ovunque. Oggi contano tutti in squadra, poi c’è Gomez».

CHAMPIONS – «Se si giocherà in partita secca, le chances aumentano. Una squadra più forte e con meno esperienza ha più possibilità di fare risultato in 90′ che in 180′: la formula potrebbe creare dei problemi alle Big, che potrebbero cedere al panico. L’Atalanta potrebbe sfidare chiunque».