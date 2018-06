Sturaro, il Genoa non molla ma lui attende la Cina

Il Genoa su due centrocampisti della Juventus: il club ligure vuole il ritorno di Rolando Mandragora e Stefano Sturaro

Il Genoa lavora sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club di Preziosi è interessato ad un doppio ritorno a centrocampo: oltre a Rolando Mandragora, infatti, il Grifone parla con la Juve anche di Stefano Sturaro. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, il giocatore non avrebbe ancora detto sì ai rossoblù, perché preferirebbe attendere l’evolversi del calciomercato.

Sul bianconero, infatti, ci sarebbe anche l’interesse di alcun club esteri o comunque stranieri. Per questo motivo, il classe 1993 vorrebbe attendere e valutare con calma un suo eventuale trasferimento.