Suarez ai saluti con l’Atletico Madrid? L’indizio social

Luis Suarez annuncia l’addio dall’Atletico Madrid? Il messaggio affidato ai social network sembra dire di sì

Luis Suarez scrive su Twitter e ringrazia i tifosi per l’ashtag #unaplacaparaSuarez, per mettere l’uruguaiano nella walk of fame del Club. Il messaggio però sembra essere in qualche modo un messaggio di addio ai colchoneros.

Muchas gracias a todos por el cariño y el apoyo de SIEMPRE.🙏🙏🙏 Les agradezco mucho el # de corazon.❤️🤍❤️ #siempreagradecido ⚪️🔴 #graciasaficion pic.twitter.com/WwJ1c6QJOg — Luis Suarez (@LuisSuarez9) April 26, 2022

«Grazie tante a tutti per l’affetto e il sostegno che mi avete dato sempre. Vi ringrazio di cuore».