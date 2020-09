Suarez e la scelta dell’Atletico: «Ne ho parlato con Godin e Griezmann»

Luis Suarez in conferenza stampa ha spiegato i motivi della scelta che lo hanno portato all’Atletico Madrid

Luis Suarez, attraverso una conferenza stampa, ha detto addio al mondo Barcellona. Il Pistolero ha parlato anche dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Atletico Madrid.

«Vado all’Atletico con voglia e ambizione, mi piace questa nuova sfida. Quando il Barcellona mi ha detto che non contava più su di me ho ricevuto molte chiamate. Ma io sentivo che potevo andare in una squadra che potesse competere al massimo livello. E così siamo arrivati ad un accordo con l’Atletico. Ho parlato con tanti giocatori, anche con Diego Godin e Griezmann. Me ne vado in una squadra molto competitiva, una squadra che lotta per la Liga e in Champions. Una squadra ambiziosa, io cercherò di farla crescere per vincere altri trofei».