Suarez riparte del Nacional: «Impossibile dire di no»

Luis Suarez saluta l’Europa e ritorna in Uruguay: giocherà nel Nacional di Montevideo: «Impossibile dire di no»

Dal Sud America non hanno dubbi: Luis Suárez ha accettato l’offerta del Nacional di Montevideo e firmerà presto un contratto fino alla fine dell’anno.

Lo stesso Suarez ha confermato queste indiscrezioni: «Per me era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l’accordo definitivo» ha detto il Pistolero in un video pubblicato su Twitter.