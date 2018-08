I convocati di Walter Mazzarri per Torino-Roma, match valido per la prima giornata di Serie A Tim 2018/2019: c’è Zaza

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con la Roma, valida per la prima giornata di Serie A Tim 2018/2019 e in programma domani alle 18. Nella lista non compare lo squalificato Ansaldi e gli infortunati Lyanco, Edera e Niang. Sarà già disponibile, invece, Simone Zaza, ultimo acquisto del club granata. L’elenco completo: Ichazo, Rosati, Sirigu; Aina, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ferigra, Izzo, Moretti, Nkoulou; Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon, Soriano; Belotti, Damascan, Iago Falqué, Ljajic, Zaza.