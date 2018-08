Torino-Roma streaming e diretta tv: dove vedere la gara della prima giornata della Serie A 2018/2019

Torino-Roma apre il campionato di Serie A 2018/2019 delle squadre di Walter Mazzarri ed Eusebio Di Francesco. Granata rafforzati dagli ultimi rilevanti arrivi di Soriano e Zaza e con l’obiettivo europeo mai celato. I giallorossi, dopo il terzo posto conquistato nella scorsa stagione, ricominciano con una squadra rinnovata da tanti innesti e si presentano come la grande scommessa per le zone alte della classifica. Squadre in campo domenica 19 agosto alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La partita sarà trasmessa sulle frequenze satellitari di Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport HD (can. 251). Per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso la piattaforme Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta di Torino-Roma potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Torino-Roma, probabili formazioni

TORINO – Mazzarri dovrebbe puntare sul 3-5-2 già visto in Coppa Italia contro il Cosenza. Granata così disposti in campo con Sirigu tra i pali, linea difensiva composta da Izzo, N’Koulou e Moretti; a centrocampo, da destra a sinistra, ecco De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon e Berenguer, In attacco, la coppia Iago Falque-Belotti. Previsti tutti in panchina gli ultimi arrivati Djidji, Soriano e Zaza.

ROMA – Di Francesco riparte dal 4-3-3 a lui caro; slitta l’esordio dell’ultimo arrivo Steven N’Zonzi, non convocato come l’indisponibile Perotti. Giallorossi così probabilmente in campo con il neo portiere Olsen tra i pali, Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov in linea di difesa; a centrocampo i papabili sono Cristante, De Rossi e Pastore. In avanti, verso il tridente offensivo con El Shaarawy, Dzeko e Under.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Under.