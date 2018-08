Torino-Roma, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Roma, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sta per cominciare un altro anticipo della prima giornata di Serie A. All’Olimpico Grande Torino, Torino e Roma inaugurano la loro stagione per un match che si preannuncia avvincente. Belotti contro Dzeko, la sfida dei bomber tra poco in diretta live. Potrete seguire le altre gare sempre su Calcionews24 dalle 20.45.

Torino-Roma: diretta live e sintesi

Torino-Roma: formazioni ufficiali

Torino-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Un debutto importante, una gara avvincente tra due formazioni che vogliono testare l’imponente campagna estiva messa in atto. Da una parte il Torino di Mazzarri, con i nuovi Meité e soprattutto Soriano e Zaza. Gli ultimi due acquisti granata non dovrebbero partire titolari, anche se l’affaticamento subito da Rincon dopo la gara di Cosenza potrebbe favorire il centrocampista per una maglia da titolare. Per il resto difesa composta dall’intoccabile Sirigu in porta, con il nuovo arrivato Izzo a far compagnia a Nkoulou e Moretti in difesa. Se Rincon ce la fa andrà a comporre la mediana con Meité a far legna e Baselli ad inventare. De Silvestri e Berenguer sulle fasce con Iago Falqué e il Gallo Belotti davanti. In casa Roma, non convocati Perotti e Nzonzi, non dovrebbero esserci grandi dubbi di formazione. Promosso Olsen in porta, al debutto in Serie A. La difesa sarà quella dell’anno scorso, con Fazio e Manolas centrali e Florenzi e Kolarov sulle fasce. Centrocampo a tre con De Rossi e Strootman e uno tra Pastore e Cristante, con l’argentino in leggero vantaggio. Dzeko sicuro di una maglia da titolare, più incerti gli esterni: Under e Kluivert sembrano favoriti su El Shaarawy e Schick, ma il dubbio sarà sciolto solo poco prima del match.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Rosati, Ichazo, Djidji, Bremer, Aina, Lukic, Soriano, Zaza, Edera, Parigini, Ljajic, Niang Allenatore: Walter Mazzarri.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Mirante, Lu. Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon, Coric, Lo. Pellegrini, Cristante, Zaniolo, El Shaarawy, Schick Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Un Eusebio Di Francesco carico nella conferenza prepartita di ieri: «Sono cambiate tante cose, ma siamo cresciuti tanto e siamo consapevoli della nostra forza. Ho tanti ricambi, sono in difficoltà nel decidere la formazione. Sarà un campionato difficile, che partirà contro una squadra ostica e un ottimo allenatore. Sono andati via calciatori importanti, ma sono soddisfatto del mercato perché abbiamo messo dentro uomini di valore».

Dal lato Torino, un Mazzarri realista, nonostante l’ottima campagna acquisti granata, soprattutto con gli arrivi di Soriano e Zaza. «La Roma è fortissima, ha centrocampo ha fatto operazioni strabilianti e si è rinforzata rispetto l’anno scorso. Noi dovremo essere bravi a tirare fuori il meglio, soprattutto perché in molti non hanno i 90 minuti nelle gambe. Né Zaza né Soriano saranno subito in campo, il primo deve ancora fare i test atletici, il secondo non si è allenato con continuità nell’ultimo periodo. La rosa è da sfoltire, in attacco siamo veramente troppi, quando ho avuto i giusti numeri di organico ho fatto sempre rendere tutti al 110%».

Torino-Roma: i precedenti del match

Torino e Roma si sono sfidate ben 75 volte a Torino, con 34 successi favorevoli ai granata, 27 pareggi e 14 successi giallorossi. L’anno scorso le due squadre si sono affrontate tre volte, due in campionato e una in Coppa Italia. Sia all’andata che a ritorno la Roma ha sconfitto gli avversari: 0-1 all’Olimpico Grande Torino con gol di Kolarov e 3-0 in casa con le reti di Manolas, De Rossi e Pellegrini. La sfida più importante l’ha vinta però Walter Mazzarri, con il 1-2 in Coppia Italia che ha eliminato i giallorossi agli ottavi della competizione: gol di De Silvestri e del giovane Edera, con la Roma a segno nel finale con Schick dopo la splendida parata del portiere Milinkovic-Savic sul rigore di Edin Dzeko.

Torino-Roma: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà Marco Di Bello di Brindisi. Il fischietto classe ’81 ha arbitrato la Roma ben tre volte l’anno scorso, con altrettante vittorie per i giallorossi: curiosità, la Roma ha giocato in trasferta tutte e tre le gare (Fiorentina, Udinese, Cagliari). Una sola volta ha arbitrato il Torino, nello 0 a 0 con il Chievo al Bentegodi.

Torino-Roma Streaming: dove vederla in tv

Torino-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.