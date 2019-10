Superclasico, Gallardo gongola per la finale raggiunta dal suo River Plate: «Bellissimo eliminare il Boca Juniors»

E Gallardo se la ride. Di nuovo. Perché, dopo aver sollevato al Copa Libertadores al cielo lo scorso anno, il tecnico del River Plate anche in questa stagione ha condotto la sua squadra in finale.

In entrambi i casi, non esattamente un dettaglio, sconfiggendo il Boca Juniors. Gallardo così gongola per l’ennesimo, dolce, Superclasico: «E’ sempre bellissimo eliminare il Boca Juniors».