Supercoppa Italiana, ecco le date: si gioca dal 18 al 22 gennaio

Oggi il consiglio di Lega dovrebbe ratificare le date della Supercoppa Italiana, alla sua prima edizione a 4 squadre. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il torneo dovrebbe iniziare il 18 gennaio in Arabia Saudita, con la semifinale tra Napoli e Fiorentina, poi il giorno dopo Inter-Lazio e la finale il 22 gennaio. In mezzo il turno della 21ª giornata di campionato, con Sassuolo-Napoli, Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio e Inter-Atalanta, da recuperare tra febbraio e marzo, in attesa dei sorteggi europei.

La Rosea approfondisce anche l’impatto che il nuovo format potrebbe avere sulla corsa scudetto: l’Inter potrebbe infatti giovare di una settimana al caldo, ma potrebbe pagare qualcosa in termini di fatica, specie se arrivasse a giocarsi la finale. Occhio quindi al possibile ribaltone che la Juve potrebbe confezionare approfittando del rinvio della partita dei nerazzurri e con lo scontro diretto in calendario al 4 febbraio.