Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Napoli Milan: Allegri ha un dubbio! Tutti gli aggiornamenti

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni della sfida Napoli Milan: Allegri ha ancora un dubbio! Tutte le ultime

Tutto è pronto a Riyad per la sfida che vale l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Il Milan, campione in carica, vuole difendere il titolo conquistato undici mesi fa, guidato dalla mentalità vincente di Massimiliano Allegri. Di fronte, il Napoli di Antonio Conte, deciso a prendersi rivincita e gloria, nonostante le assenze pesanti che hanno costretto il tecnico a ridisegnare l’assetto tattico.

Milan: Allegri senza Leao, fiducia al “blocco granitico”

Il forfait di Rafael Leao pesa: il numero 10 non ha preso parte alla rifinitura e partirà dalla panchina, pronto a subentrare come arma tattica nella ripresa. Allegri si affida alla regia di Modric in mezzo al campo e alla fantasia della coppia Nkunku-Pulisic alle spalle dell’unica punta. Sulla fascia destra, riflettori puntati su Saelemaekers, fresco di rinnovo, chiamato a garantire equilibrio e spinta costante.

Napoli: Conte rimescola le carte

Il modulo resta il 3-4-2-1, ma cambiano gli interpreti.

Politano "alla Perisic": sacrificio sulla fascia, meno vicino alla porta ma utile in copertura.

Spinazzola titolare: prende il posto di Olivera, fermato da un infortunio al polpaccio.

Elmas e Neres: incaricati di innescare il giovane Hojlund, terminale offensivo.

Lukaku in panchina: convocato ma non ancora pronto per i 90 minuti, insieme agli esclusi eccellenti Beukema e Lang.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Beukema, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Vergara, De Chiara, Prisco, Baridó, Lang, Ambrosino, Lucca, Lukaku. Allenatore: Conte.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Dutu, Vladimirov, Estupinan, Athekame, Jashari, Sala, Ricci, Ibrahimovic, Borsani, Leao. Allenatore: Allegri.

