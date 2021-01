Supercoppa Juventus Napoli, Zoff: «Partita incerta»

Dino Zoff ha provato a pronosticare il risultato della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Dino Zoff ha parlato della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli. Le sue parole.

PARTITA SECCA – «Ma stavolta si vive nell’incertezza, perché l’ultima di campionato ha regalato giudizi inaspettati: lo è stato il 6-0 del Napoli sulla Fiorentina e anche il modo in cui la Juventus è uscita da San Siro. Non sappiamo se ci siano elementi di casualità in queste gare».

JUVE-NAPOLI – «Siamo al cospetto di un livello altissimo e in questa stagione così diversa può anche capitare di imbattersi in qualche giornata storta. Il Napoli stesso, dieci giorni fa, non era sostenuto da giudizi lusinghieri. Però nel medio termine qualcosa ha fatto vedere, come la Juventus».