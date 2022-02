Superlega, Agnelli non si arrende: nuovo progetto con Real Madrid e Barcellona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della Juventus Agnelli non si sarebbe arreso all’idea di mettere in piedi la Superlega. Nella sua mente ci sarebbe un altro progetto

Juventus, Real Madrid e Barcellona sono pronte a rilanciare il progetto Superlega. Le tre sorelle si apprestano a presentare un nuovo piano con contorni decisamente più morbidi rispetto al progetto originario di rottura.

La data chiave sarebbe quella del 3 marzo, il palcoscenico l’FT Business of Football Summit (evento organizzato dal Financial Times dove è atteso l’intervento del presidente bianconero Agnelli). La novità principale riguarderebbe l’accesso alla manifestazione: non ci saranno più membri di diritto ma si accederà con la classica qualificazione attraverso i campionati nazionali. A riportarlo è il Telegraph.

