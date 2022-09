Superlega, i partiti spagnoli ritirano un ricorso: tutti i dettagli

Superlega, due partiti spagnoli ritirano un ricorso fatto in precedenza: tutti gli ultimi dettagli sulla vicenda

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, ci sono importanti novità sul fronte Superlega. Domenica si terrà l’Assemblea dei Soci del Real Madrid ed è previsto che Florentino Pérez esprimerà un importante annuncio.

Arrivano inoltre altre novità per i sostenitori della competizione. Il PSOE, il Partito Socialista Operaio Spagnolo, e il PP, Partito Popolare, hanno infatti ritirato un emendamento che avevano precedentemente presentato per tutelare gli interessi della Liga da fattori esterni come il nuovo torneo.