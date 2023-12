Superlega, il 21 dicembre la sentenza UE: cosa aspettarsi

Superlega , il 21 dicembre la sentenza della Corte UE: la ecco cosa bisogna aspettarsi nei prossimi giorni

Guido Vaciago, su Tuttosport, spiega la posizione della Juve nell’ambito Superlega, a pochi giorni dalla sentenza della Corte UE in merito alla nascita della competizione.

LA SITUAZIONE – «Di attesa. Con la lettera del luglio scorso, ha fatto un passo indietro dalla società nata per creare la Superlega, abbandonando il ruolo di fondatrice del progetto. Gesto apprezzato dall’Uefa, ma non definitivo sulla posizione del club che, qualora venisse fondata una competizione alternativa e più remunerativa dovrebbe prenderla in seria considerazione, se non altro perché quotata in Borsa e quindi obbligata a prendere in considerazione qualsiasi soluzione per aumentare i ricavi. La Juventus attende le decisioni della Corte Europea, poi valuterà. E la posizione della Juventus è molto simile a quella dei grandi club italiani ed europei».