Reichart: «La Superlega è molto viva. In Europa diversi club condividono questa visione»

Bernd Reichart, CEO della Superlega, ha parlato in un’intervista a El Pais. Le dichiarazioni sulla competizione che vede coinvolta la Juventus:

SUPERLEGA E CHAMPIONS – «La verità è che è già iniziato oggi il dialogo, con le chiamate e con le persone che raccolgono la mano che abbiamo teso. E’ molto viva, esiste qualcuno che dice che è morta, ma quando ripeti tante volte le cose sorgono sospetti. Dico con sicurezza che in Europa ci sono dei club che condividono la visione di Juventus, Real Madrid e Barcellona e ora hanno la possibilità di far valere ciò che pensano. No, non giocherebbero entrambe le competizioni, mentre il discorso è diverso per i campionati nazionali».

