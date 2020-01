Suso Siviglia: l’esterno del Milan in partenza per le visite mediche

Suso Siviglia: è ormai cosa fatta per il passaggio dell’esterno del Milan al club spagnolo. Visite mediche imminenti

Il Milan sta portando a termine un’operazione di mercato in uscita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Suso sarebbe ora in partenza in direzione di Siviglia per sostenere le visite mediche.

Suso dovrebbe trasferirsi al club spagnolo in prestito per 18 mesi. Suso, fino a poco tempo fa uno degli intoccabili in casa Milan, non ha trovato più spazio nell’11 di Pioli dopo l’arrivo di Ibrahimovic ed il cambio di modulo.