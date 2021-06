Svezia, Andersson: «Ho sentito Ibrahimovic, non l’avrei convocato»

Il commissario tecnico della Svezia Janne Andersson ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa su Ibrahimovic

Il ct della Svezia Janne Andersson visibilmente dispiaciuto per non poter contare su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante era pronto al grande rientro in Nazionale ad Euro2020, ma un infortunio lo ha costretto al forfait. Il commissario tecnico ne parla così in conferenza stampa.

«Ho avuto contatti con Zlatan. Non è così avanti nel recupero come avevamo capito fin dall’inizio. Naturalmente ho fatto un controllo extra per vedere come sta andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza. Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione. L’avrei sentito a prescindere da questi forfait ma naturalmente ho colto l’occasione per controllare quando questa situazione si è presentata».

I DETTAGLI SU MILANNEWS24