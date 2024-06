Svizzera Italia, Spalletti SVELA IL TITOLARE: «Ecco chi giocherà dal primo minuto e la motivazione»

L’assenza di Riccardo Calafiori obbliga Luciano Spalletti a rivedere la formazione titolare in vista di Svizzera Italia

Autore dell’assist decisivo nell’1-1 vitale contro la Croazia, Riccardo Calafiori non ci sarà per squalifica. Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha già espressamente detto in conferenza stampa chi giocherà al suo posto e perché.

TITOLARE – «Al posto di Calafiori gioca Mancini. Ha esperienza ed è meglio giocare con un destro e un sinistro»