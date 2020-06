Tacchinardi sicuro: «Ronaldo non è contento, il gioco di Sarri non è da Juve»

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli.

Alessio Tacchinardi, ai microfoni di TMW, ha parlato della sconfitta in Coppa Italia della Juve contro il Napoli.

CRISTIANO RONALDO – «Premetto con non conosco Cristiano, ma si vede che non è contento, che c’è qualcosa che non va. Ma dire che il problema della Juve di Sarri è CR7 è una bestemmia. La Juve dovrebbe essere 10 giocatori più la ciliegina Cristiano».

SARRI – «Non credo che sia Sarri inadatto alla Juve. Penso solo che questo gioco di Sarri non sia adatto alla Juventus. Mi ricordo il suo Empoli, oltre al Napoli: veloce, aggressivo, dinamico, che trova la via del gol… Oggi per la Juve la porta avversaria sembra lontanissima e il Sarri che conosciamo tutti non è certo questo».