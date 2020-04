Tadic: «Stop Eredivisie? È un disastro, non sono affatto felice»

Dusan Tadic ha parlato ai microfoni di TMW dello stop dell’Eredivisie e della mancata assegnazione del titolo

Dusan Tadic ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la decisione della Federcalcio olandese di sospendere definitivamente l’Eredivise e non assegnare il titolo. Le parole dell’attaccante serbo.

SCUDETTO – «Non sono affatto felice, come potrei esserlo? Non è possibile che in questa stagione non venga decretato il ‘Kampioenen van Nederland’. Siamo primi in classifica, accetterei persino di giocare una finalissima contro l’AZ Alkmaar (secondo, ndr) pur di determinare un vincitore del campionato. Non avere un campione è un vero disastro».

PRIMO POSTO – «Visto che manteniamo la prima posizione in classifica per qualificarci alla prossima Champions, penso che dovremmo anche ottenere il titolo di campioni d’Olanda. Questo è il mio pensiero e, anche se oggi il COVID-19 ha una maggiore importanza rispetto a qualsiasi altra cosa, mi sembra una vera ingiustizia vanificare lo strepitoso cammino che, col mio allenatore e coi miei compagni, avevamo fatto fin qui anche in questa stagione. Sono davvero deluso».