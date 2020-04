Tagli stipendi, Ancelotti: «Aspettiamo di riprendere»

L’allenatore dell’Everton Ancelotti ha commentato la possibile decisione di tagliare gli stipendi dei tesserati

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha espresso le proprie considerazioni sul taglio agli stipendi ai microfoni dell’Equipe: «Quando ricominceremo, e lo faremo, i club avranno problemi finanziari. Non so se saranno in grado di ricevere tutti i soldi previsti dalle televisioni, ma aspettiamo di riprendere prima di pianificare il futuro».

«Penso che i giocatori e gli allenatori si accorderanno per discutere nuovamente dei loro stipendi, ma aspettiamo che la situazione sia all’ordine del giorno prima di rispondere».