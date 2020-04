Taglio stipendi, Calcagno: «Ecco perchè non abbiamo proposte»

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori, ha parlato delle polemiche relative al taglio degli stipendi. Le sue parole

CALCAGNO – «No, noi non abbiamo una proposta. Se adesso non abbiamo ancora le idee chiare sull’eventuale ripresa, se la ripresa dovesse addirittura, come tutti ci auguriamo perché sarebbe l’unica modalità per finire la stagione, andare anche in parte della stagione successiva, non occorre essere un avvocato per capire che oggi le variabili sono ancora talmente numerose da non permettere di capire realmente dove si andrà a parare».