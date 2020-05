I calciatori del Rayo Vallecano non hanno preso parte all’allenamento odierno in segno di protesta contro la riduzione degli stipendi

Il Rayo Vallecano ha rifiutato di allenarsi per protesta verso la decisione del club, secondo le norme previste dall’ERTE, di ridurre lo stipendio di tutti i tesserati.

La ripresa degli allenamenti per la squadra spagnola era programmata per oggi in gruppo. Nei prossimi giorni potrebbero essere resi noti i provvedimenti nei confronti dei calciatori.