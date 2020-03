Taglio stipendi calciatori, Lukaku ed Eriksen perderebbe 2.5 milioni

Taglio stipendi calciatori, le perdite: Lukaku ed Eriksen perderebbe 2.5 milioni, tutti i più pagati della serie A guadagnerebbero meno

La scelta della Juventus potrebbe fare giurisprudenza, come si usa dire spesso in questo caso. Il taglio degli stipendi applicato sui propri tesserati, potrebbe essere applicato anche alle altre compagini di serie A.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla vicenda: Eriksen e Lukaku andrebbero a guadagnare 2.5 milioni di euro in meno, così come tutti i giocatori più pagati della serie A.