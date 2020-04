Taglio stipendi: cosa faranno ora i club di Serie A

Le venti società di Serie A cercheranno un accordo direttamente con i propri calciatori per il taglio degli stipendi

Non accenna a placarsi lo scontro tra Lega Serie A e L’Assocalciatori per la questione legata al taglio degli stipendi, al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’AIC ha rigettato l’accordo preso ieri dai venti club del massimo campionato: niente compensi per due mesi se si gioca, per quattro mesi se non si gioca.

A questo punto, ogni società sarà libera di raggiungere una propria intesa internamente con i singoli calciatori, proprio come fatto nei giorni scorsi dalla Juventus e come farà a breve la Roma.