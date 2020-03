Taglio stipendi, Malagò: «Ci arriveremo»

Il presidente del CONI Malagò ha parlato del possibile taglio agli stipendi dei calciatori che giocano nei campionati italiani

Il presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Radio24 per parlare degli taglio agli stipendi dei calciatori: «Penso che ci si arriverà, magari già in queste ore i vertici dell’Associazione stanno definendo l’accordo».

«Togliere il 30% a un giocatore che guadagna 10 milioni di euro è un conto, togliere il 30% a chi gioca in Serie B o in Lega Pro è un altro. Dico in generale: chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare chi ne ha meno».