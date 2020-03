Taglio stipendi, Pistocchi contro Tommasi: «Fa come Ponzio Pilato»

Il giornalista Pistocchi ha attaccato il presidente dell’AIC Tommasi su Twitter: «Fa come Ponzio Pilato, se ne lava le mani» – FOTO

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è scagliato contro il presidente dell’AIC Damiano Tommasi in merito alla questione relativa al taglio degli stipendi in Serie A.

«Il Barcellona taglia gli stipendi ai suoi giocatori. Tommasi, come Ponzio Pilato, se ne lava le mani. “Non è l’AIC che può decidere, ma ogni singolo calciatore”. Vero. Ma chi presiede il Sindacato, in un momento come questo, dovrebbe dare un segnale forte. Siamo uomini o caporali?», si legge nel tweet.