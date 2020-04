Taglio stipendi: quanto risparmiano le società di Serie A

Quanto risparmiamo le rispettive venti società di Serie A con il taglio agli stipendi dei calciatori: l’analisi

L’accordo raggiunto ieri dalla Lega Serie A porterà un taglio agli stipendi dei calciatori per due mesi se si tornerà a giocare, per quattro mesi se invece il campionato 2019/20 non vedrà più la luce.

Malgrado la decisione sia stata respinta dall’AIC, vediamo il risparmio per ogni singola società del massimo campionato italiano, fatta eccezione per la Juventus che ha già attuato il piano anti-Coronavirus.

Roma (due mesi: 30; quattro mesi: 60)

Inter (due mesi: 22; quattro mesi: 44)

Napoli (due mesi: 18,3; quattro mesi: 36,7)

Milan (due mesi: 17; quattro mesi: 34,1)

Lazio (due mesi: 13,3; quattro mesi: 26,7)

Bologna (due mesi: 10; quattro mesi: 20)

Cagliari (due mesi: 7,7; quattro mesi: 15.3)

Fiorentina (due mesi: 7,3; quattro mesi: 14,7)

Torino (due mesi: 7; quattro mesi: 14)

Genoa (due mesi: 5,4; quattro mesi: 10,9)

Sassuolo (due mesi: 5,1; quattro mesi: 10,1)

Sampdoria (due mesi: 4,9; quattro mesi: 9,7)

Atalanta (due mesi: 4,8; quattro mesi: 9,7)

Parma (due mesi: 4,5; quattro mesi: 9)

Spal (due mesi: 4,5; quattro mesi: 9)

Udinese (due mesi: 4,2; quattro mesi: 8,3)

Verona (due mesi: 3,9; quattro mesi: 7,7)

Lecce (due mesi: 3,7; quattro mesi: 7,5)

Brescia (due mesi: 2,4; quattro mesi: 4,8)