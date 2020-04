Taglio stipendi Sampdoria, l’idea del presidente Ferrero: il numero uno blucerchiato vuole spalmare gli ingaggi dei suoi calciatori

La Sampdoria, come tutte le squadre di serie A, sta cercando una soluzione per poter tagliare gli stipendi ai calciatori, come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX.

A quanto pare il numero uno blucerchiato avrebbe l’intenzione di farsi carico personalmente delle trattative, che potrebbero coinvolgere anche staff dirigenziale e tecnici. L’idea è quella di spalmare gli ingaggi per poter avere un risparmio, considerando anche il taglio di due mensilità.