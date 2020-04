Taglio stipendi serie A, l’avvocato Malagnini: «Nessuna imposizione ai calciatori»

Taglio stipendi serie A, ecco le parole dell’esperto di diritto sportivo Luciano Ruggiero Malagnini ai microfoni del Corriere dello Sport

L’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole relative al possibile taglio degli stipendi:

«C’è un momento di oggettiva difficoltà per l’industria del calcio, i giocatori sono pronti sia a ripartire che a fare la propria parte. E ripartire credo sia nell’interesse di tutti. L’accordo sul taglio? Non si tratta di un accordo raggiunto in sede sindacale, non c’è stata una contrattazione e nulla può essere imposto ai calciatori. Non a caso il comunicato della Lega fa riferimento alle successive trattative individuali con i calciatori».