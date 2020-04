Taglio stipendi Serie A, Malagò: «Posizione unanime delle società positiva»

Malagò accoglie di buon grado l’accordo tra i membri dell’Assemblea di Lega per il taglio degli stipendi dei calciatori di Serie A

Intervenuto a Radio Centro Suono Sport, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato l’accordo raggiunto in Lega fra i club per il taglio degli stipendi dei giocatori.

«E’ molto positivo che ci sia stata questa presa di posizione all’unanimità delle società, che non è banale, di come gestire almeno dal loro punto di vista i loro rapporti con i giocatori. Si è anche specificato che si potrà tornare a giocare solo se sarà preservata la salute dei giocatori e di chi entrerà in contatto con loro».