Taglio stipendi Serie A, Tommasi: «Messi in cattiva luce i giocatori, è folle»

La posizione del presidente dell’AIC Tommasi riguardo al taglio stipendi per i calciatori della Serie A approvato dall’Assemblea di Lega

Interpellato dall’Ansa, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha chiarito la sua opinione sull’unità di intenti tra i club membri della Lega calcio per il taglio degli stipendi dei calciatori.

«Se le società di serie A si devono trovare in assemblea per dire che non pagheranno gli stipendi, quando in realtà a tu per tu con i giocatori i singoli club stanno cercando accordi di buon senso, è molto preoccupante. Come ha detto Messi, non riesco a capire la logica imprenditoriale alla base di questo comportamento: mettere in cattiva luce i giocatori, principali protagonisti dello spettacolo, quando tutti o quasi stanno già discutendo con i club come uscire insieme da questa crisi. Mi pare una follia».