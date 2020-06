Tameze: «È la stagione dell’Atalanta. Possiamo vincere qualcosa»

Adrien Tameze ha parlato della stagione dell’Atalanta: le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro in vista del ritorno in campo

Adrien Tameze, centrocampista dell’Atalanta, ha partecipato a una iniziativa organizzata dalla scuola Imiberg: «Auguro buone vacanze agli studenti, lo sono anche io perché studio la vostra lingua da tre mesi visto che adesso lavoro in Italia. Paese e città mi piacciono, anche se non ho molto tempo di andare in giro».

«Non fate troppe feste e guardate il calcio, è importante. Durante la quarantena ci siamo preparati a casa via skype, adesso sono felice di finire il campionato. Questa è la stagione dell’Atalanta, possiamo vincere qualcosa», ha concluso Tameze.