Taranto, Capuano è il nuovo allenatore: «Chi non suda la maglia...»

Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Taranto: «Voglio solo dire una cosa alla squadra: Chi non suda la maglia fuori dai coglioni»

Il vulcanico Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Taranto. Di seguito le sue parole sulla nuova avventura, ai microfoni di Antenna Sud.

«Quando hai una rosa giovane bisogna lavorare sulla testa dei calciatori, perché quando si va sotto nel risultato è difficile recuperare. So di aver ereditato una situazione scomoda, sarei un ipocrita se dicessi il contrario, però ero consapevole quando ho scelto la piazza. Mi sono ripreso Taranto dopo 21 anni. Prepareremo la prossima sfida in queste ore e proveremo a farci trovare pronti. Voglio solo dire una cosa alla squadra: non importa se si sbaglia un passaggio o se si perde una partita, chi non suda la maglia deve andare fuori dai coglioni».