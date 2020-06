Tardelli: «Coppa Italia? Vedo la Juve favorita rispetto alle altre»

Tardelli, l’opinione dell’ex calciatore su chi possa essere la favorita tra le quattro per la vittoria della Coppa Italia

Marco Tardelli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua su chi tra Juve, Milan, Napoli e Inter è favorito per la Coppa Italia.

«Credo che ci siano delle belle sfide per la finale di Coppa Italia ma anche delle incognite che non ci permettono di capire chi potrebbe essere la favorita. Comunque è molto bello che finalmente si ricominci a giocare e che le persone possano vedere le partite in chiaro in tv. Favorita? Potrebbe essere la Juventus perché ha più qualità ma questa qualità potrebbe essere soppiantata dalla fisicità e dalla voglia dell’Inter o del Napoli. Ha grosse incognite questo campionato. Sicuramente le 5 sostituzioni possono dare una mano agli allenatori per rimediare a qualche errore commesso o a qualche difficoltà».